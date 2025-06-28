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Pakistan’da askeri konvoya bombalı saldırı düzenlendi

Patlayıcı yüklü bir aracın Pakistan askeri konvoyuna çarptığı saldırıda, en az 13 asker hayatını kaybederken, 10 asker yaralandı. Şu ana kadar saldırıyı üstlenen ise olmadı.

İHA İHA
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Pakistan’da askeri konvoya bombalı saldırı düzenlendi

Pakistan’ın Afganistan sınırındaki Kuzey Veziristan bölgesinde meydana gelen olayda, patlayıcı yüklü bir araç, Pakistan askeri konvoyuna çarptı. 

Pakistan’da askeri konvoya yönelik gerçekleştirilen saldırı kısa sürede gündem oldu. 

13 CAN KAYBI

Patlama sonucu en az 13 asker hayatını kaybederken, 10 asker yaralandı.

Pakistanlı kaynaklara göre, ağır yaralılar, hava yoluyla askeri hastaneye sevk edildi.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Kasaba sakinleri, patlamanın çevredeki evlerin camlarını sarstığını ve bazı çatılarda çökme yaşandığını bildirdi.

Şu ana kadar saldırıyı üstlenen olmadı.

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