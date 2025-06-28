Pakistan’da askeri konvoya bombalı saldırı düzenlendi

Pakistan’ın Afganistan sınırındaki Kuzey Veziristan bölgesinde meydana gelen olayda, patlayıcı yüklü bir araç, Pakistan askeri konvoyuna çarptı.
Pakistan’da askeri konvoya yönelik gerçekleştirilen saldırı kısa sürede gündem oldu.
13 CAN KAYBI
Patlama sonucu en az 13 asker hayatını kaybederken, 10 asker yaralandı.
Pakistanlı kaynaklara göre, ağır yaralılar, hava yoluyla askeri hastaneye sevk edildi.
SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI
Kasaba sakinleri, patlamanın çevredeki evlerin camlarını sarstığını ve bazı çatılarda çökme yaşandığını bildirdi.
Şu ana kadar saldırıyı üstlenen olmadı.