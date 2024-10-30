Pakistan'da çocuk aşısı yapan ekibe saldırı: 2 polis öldü

Haber Merkezi

Pakistan'da çocuk aşısı yapmak üzere otomobil ile seyahat eden sağlık ekibi silahlı saldırıya uğradı.

Orakzai bölgesinde yaşanan saldırıda aşılama ekibine korumalık yapan 2 polis yaşamını yitirdi.

2 POLİS ÖLDÜRÜLDÜ

Sağlık çalışanlarına destek veren polisler ile çatışmaya giren 3 saldırgan, çıkan çatışmada öldü.

Dawn gazetesindeki habere göre, saldırı sonrası bir saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

PAKİSTAN'DA ÇOCUK FELCİ AŞISI KAMPANYASI

Etkili aşı kampanyaları sayesinde birçok ülkede ortadan kaldırılan veya büyük oranda azaltılan çocuk felci vakaları, halihazırda aşı erişiminin kısıtlı olduğu Afganistan ve Pakistan'da görülmeye devam ediyor.

Pakistan'da sağlık çalışanlarına yönelik sıkça görülen yönelik saldırılar ise aşı kampanyalarını sekteye uğratıyor.

Pakistan eylülde çocuk felci aşısı kampanyasını başlatmış, 30 milyon çocuğun aşılanacağını duyurmuştu.