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Haber Merkezi

Pakistan'da Ramazan ayı öncesi son cuma namazında korkunç bir olay yaşandı.

Nowshera bölgesindeki Akora Khattak'ta bulunan önde gelen medrese Darul Uloom Haqqania’da namaz kılındığı sırada şüpheli bir şahıs içeri girdi.

Namaz kıldıran medrese başkanı Mevlana Hamid-ul-Haq’ın yanına yaklaşan şüpheli, üzerine döşediği bombaları patlattı.

CANLI BOMBA SALDIRISNDA 4 KİŞİ ÖLDÜ

Patlamanın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Canlı bomba saldırısının detaylarına ulaşan ekipler, şüphelini medrese başkanını hedef aldığını açıkladı.

Saldırıda medrese başkanı Hamid-ul-Haq'ın yanı sıra 3 kişi daha öldü, en az 20 kişi ise yaralandı.

TALİBAN LİDERLERİNİN EĞİTİM GÖRDÜĞÜ MEDRESE

Khyber Pakhtunkhwa eyaleti emniyet müdürü Zulfikar Hameed, olaya ilişkin açıklamasında bu bilgileri paylaştı.

Söz konusu medresenin, birçok Afgan Taliban liderinin eğitim gördüğü bir kurum olduğu biliniyor.