Pakistan'da güvenlik güçlerine bombalı saldırı: 10 ölü

- Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Bajaur bölgesinde bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 10 kişi öldü.
- Kontrol noktası yıkıldı ve bazı güvenlik güçleri enkaz altında kaldı.
- Khyber Pakhtunkhwa Eyalet Başbakanı saldırıyı kınadı ve arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Pakistan'ın Afganistan sınırında yer alan Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Bajaur bölgesinde güvenlik güçlerinin bulunduğu kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.
Saldırı sonrası kontrol noktası yıkılırken bazı güvenlik güçleri enkaz altında kaldı.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken saldırıyı kimin düzenlendiği henüz bilinmiyor.
Khyber Pakhtunkhwa Eyalet Başbakanı Sohail Afridi, yaptığı açıklamada düzenlenen terör saldırısını kınadı.