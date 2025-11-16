Pakistan'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Pakistan'ın Haydarabad şehrindeki bir havai fişek fabrikasında korkutan patlama...

Pakistan basını, patlamanın ardından fabrikada yangın çıktığını duyurdu.

6 CAN KAYBI

Yetkililer, patlamada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Latifabad Emniyeti’nden Komiser Yardımcısı Saud Lund, havai fişeklerin ruhsatsız şekilde, yasa dışı üretildiğini belirtti.

FABRİKANIN SAHİBİ FİRAR ETTİ

Polis tarafından yapılan açıklamada ise fabrikanın sahibinin firar ettiği ve yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.