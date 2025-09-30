Pakistan'da karargah yakınlarında bombalı saldırı: 10 ölü

Pakistan’ın Belucistan eyaletinin başkenti Quetta’da, Sınır Muhafızları karargahının önünde intihar saldırısı gerçekleşti.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 30'DAN FAZLA YARALI VAR

Bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 10 kişi yaşamını yitirirken, 30’dan fazla kişi yaralandı. Belucistan Sağlık Bakanı Bakht Muhammad Kakar, yaralıların Sivil Hastane ve Travma Merkezi’ne sevk edildiğini açıkladı.

Quetta Özel Operasyonlar Kıdemli Emniyet Müdürü (SSP) Muhammed Baloch, patlamanın karargaha yakın bir noktada aracın dönüş yaptığı sırada gerçekleştiğini belirtti.

HİNDİSTAN DESTEKLİ MİLİS İDDİASI

İsmi açıklanmayan bir güvenlik yetkilisi, saldırının Sınır Muhafızı kılığına girmiş, Hindistan destekli kişiler tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. Açıklamaya göre, bir terörist patlayıcı yüklü aracı karargaha sürdü ve aynı anda 5 silahlı kişi binaya girmeye çalıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yetkililer güvenlik önlemlerini artırdı.