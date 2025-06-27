Pakistan’da muson yağışları etkili oldu

Pakistan’da etkili olan muson yağışları nedeniyle Pencap eyaletinde şiddetli yağışlar görülüyor.

Eyalette, şiddetli yağışlar sonucu ani sel baskınları meydana geldi.

TOPLAM CAN KAYBI 17

Ülkede devam eden şiddetli yağışlarda can kaybı 17’ye yükseldi.

Pakistan’ın Hayber-Pakhtunkhwa eyaletinde bir ailenin piknik yaptığı sırada fotoğraf çektirmek isteyen çocuklar, dengelerini kaybederek Swat Nehri’ne düştü.

Çocukları kurtarmak isteyen aile bireyleri de nehrin sularına kapıldı.

4 KİŞİ KURTARILDI

Olayın ardından arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yetkililer 4 kişinin kurtarıldığını, 4 kişinin ise kayıp olduğunu söyledi.

Yetkililer, grubun Pakistan’ın farklı bir bölgesinden gelen yerli turist olduğunu bildirdi. Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, hayatını kaybedenler için "derin üzüntü" duyduğunu dile getirdi.

NE OLMUŞTU

Pakistan’ın Pencap eyaletinde etkili olan muson yağışlarının yol açtığı çatı çökmesi, yıldırım düşmesi ve alçak bölgelerde ani sel baskınları nedeniyle en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.