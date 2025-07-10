Pakistan'da muson yağmurları etkili oldu: Can kaybı 87'e ulaştı

Pakistan, muson yağmurlarının yol açtığı seller ile mücadele ediyor...

Pakistan’da etkisini sürdüren fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle can kaybı artarken, Pencap eyaletinin başkenti Lahor’da şiddetli muson yağmurları nedeniyle sel meydana geldi.

BÖLGEDEKİ ELEKTRİK ALTYAPISI ZARAR GÖRDÜ

Selde 11 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Ölen 11 kişiden 2 çocuk ve 1 kadının elektrik çarpmasından, diğer kişilerin ise su baskını ve yıldırım çarpmalarından hayatını kaybettiği belirtildi.

Lahor’un çevre bölgelerinde de etkili olan şiddetli yağışlar, yolların kullanılamaz hale gelmesine, kanalizasyonların taşmasına ve bölgedeki elektrik altyapısının zarar görmesine neden oldu.

TOPLAM CAN KAYBI 87'YE YÜKSELDİ

Pakistan Meteoroloji Dairesi (PDMA), şiddetli yağışların yarına kadar devam etmesinin ve nehir yataklarında taşmaların meydana gelmesinin beklendiğini duyurarak, başkent İslamabad, Rawalpindi, Lahor, Sialkot, Gujranwala şehirleri ile Hayber-Pakhtunkhwa ve Balucistan eyaletinde yüksek alarm durumu ilan etti.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamaya göre 26 Haziran tarihinden bu yana fırtına ve şiddetli muson yağışlarından kaynaklanan sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 87’ye yükseldi.