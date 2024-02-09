Pakistan'da seçim günü 51 'terör saldırısı' düzenlendi Pakistan ordusu, seçim günü ülke genelinde gerçekleşen 51 "terör saldırısında", 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil olmak üzere toplam 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 39 güvenlik görevlisinin yaralandığını duyurdu.

AA

Pakistan'da seçim için halk, sandık başına gitti.

Seçim gününde bir çok silahlı olay da gerçekleşti.

51 'terör saldırısı' gerçekleşti

Pakistan ordusu, seçim günü, çoğu Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde olmak üzere 51 "terör saldırısı" düzenlendiğini bildirdi.

Açıklamada, bu saldırılarda 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil olmak üzere toplam 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 39 güvenlik görevlisinin yaralandığı belirtildi.

Çatışmalarda 5 "teröristin" etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, çok sayıda potansiyel tehdidin de engellendiği vurgulandı.

Ayrıca, 137 bin asker ve paramiliter birlik ile 7 bin 800 hızlı müdahale gücünün, yaklaşık 6 bin hassas oy verme noktasında seçimlerin güvenliğini sağlamak üzere görevlendirildiği kaydedildi.

Pakistan'da seçimler

Pakistan'da 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi (NA) ve eyalet meclislerinin seçimi için yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona ermişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)