Pakistan’da sel felaketi: 5 milyon kişi etkilendi

Pakistan’ın Pencap eyaletinde şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketi, can almaya devam ediyor.

Eyalet Afet Yönetim Kurumu (PDMA) yetkililerinin açıklamasına göre, en az 101 kişi hayatını kaybetti.

KÖYLER SU ALTINDA KALDI

Yardım komiseri Nabeel Javed, yayımladığı yeni raporda, 4 bin 700’den fazla köyün sular altında kaldığını ve 4 milyon 600 bin kişinin selden etkilendiğini duyurdu.

MİLYONLAR TAHLİYE EDİLDİ

Javed, yaklaşık 2 milyon kişinin ve 2 milyonun üzerinde hayvanın güvenli bölgelere taşındığını aktardı.

PDMA Genel Direktörü İrfan Ali Kathia, kurtarma ve yardım çalışmalarının sürdüğünü ancak felaketin büyüklüğünün imkanları zorladığını belirtti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 26 Haziran’dan bu yana Pakistan genelinde şiddetli muson yağmurları ve ani taşkınlar nedeniyle 932 kişi hayatını kaybetti, bin 60 kişi yaralandı.

Ayrıca 8 bin 238’den fazla evin hasar gördüğü ya da yıkıldığı bildirildi.