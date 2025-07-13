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Pakistan'da sel felaketi: Ölenlerin sayısı 104'e çıktı

Pakistan genelinde etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e yükseldi.

AA AA
13.07.2025 10:11
Pakistan'da sel felaketi: Ölenlerin sayısı 104'e çıktı

Pakistan'da 26 Haziran'dan beri etkisini sürdüren muson yağışlarının beraberinde getirdiği sel felaketlerinde bilanço ağırlaşıyor.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumundan yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva, Doğu Pencap, Sind ve Belucistan eyaletlerinde muson yağmurlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

CAN KAYBI 104'E ÇIKTI 

Yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 104'e çıktığı bildirilen açıklamada, 200 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

YETKİLİLERE UYARI YAPILDI 

Açıklamada, ülke genelinde yağışların şiddetini artırabileceğine işaret edilerek, yerel yetkililere teyakkuzda olmaları uyarısı yapıldı.

MUSON YAĞMURLARI HER YIL ETKİLİ OLUYOR 

Pakistan'ın birçok şehrinde her yıl temmuz-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, ülkede yüzlerce kişinin ölmesine ve maddi kayıplara yol açıyor.

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