Pakistan'da yeni yıl kutlamaları kabusa döndü: 25 yaralı

Karaçi kentinde yeni yıl kutlamaları esnasında havaya ateş açıldı. Bu sırada, havaya açılan ateşler sonucu toplam 25 kişi yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 01.01.2026 09:26
  • Karaçi'de yeni yıl kutlamalarında havaya ateş açıldı.
  • Bu olayda 25 kişi yaralandı, yaralılar arasında kadınlar ve çocuklar da var.
  • Polis, havaya ateş açan 56 şüpheliyi yakaladı.

Pakistan'da hareketli dakikalar...

Pakistan'ın Karaçi kentinde yeni yıl kutlamalarında havaya ateş açılması yaralanmalara sebep oldu.

Konuya ilişkin detaylar Pakistan basınında yer aldı. 

TOPLAM 25 YARALI 

Korangii, Golimar, Five Star ve New Sabzi Mandi bölgelerinde havaya açılan ateşler sonucu toplam 25 kişi yaralandı.

Yaralananların 6'sının kadın, 2'sinin ise çocuk olduğu belirtildi.

56 ŞÜPHELİ YAKALANDI 

Polis, kentin çeşitli bölgelerinde havaya ateş açtığı belirlenen 56 şüphelinin yakalandığı açıkladı.

