Pakistan'dan Afgan göçmen kararı: Gönderme çalışmalarına hız verildi

AA

Pakistan, düzensiz Afgan göçmenlerle mücadele kapsamında yeni bir karara imza attı...

Konuya ilişkin bilgiler,, Geo News televizyonunun haberinde yer aldı.

Habere göre, iki üst düzey yetkili, Başbakanlık Ofisinden yollandığı iddia edilen ve düzensiz Afgan göçmenlerin ülkelerine gönderilmelerini öngören talimatnameyi doğruladı.

AFGAN GÖÇMENLERE YÖNELİK KARAR

Talimatnameye göre Pakistan tarafından Afgan göçmenlere verilen "Afgan vatandaş kartı" sahipleri, başkent İslamabad ve Ravalpindi şehirlerinden "hemen başka bir yere" taşınacak, daha sonra ülkelerine geri gönderilecek.

"Sicil kanıt kartı" bulunan Afganlar da İslamabad ve Ravalpindi dışına çıkartılacak.

Bu kişilerin yeni yerleri, ülkede kalma hakları son kararlar gereği 30 Haziran'a kadar uzatıldığı için daha sonra belli olacak.

İSLAMABAD VE RAVALPİNDİ'DEN ÇIKARTILACAKLAR

Ayrıca, "3'üncü ülkelerle bağı bulunan Afgan göçmenler" olarak tanımlanan kişiler de 31 Mart'a kadar İslamabad ve Ravalpindi'den çıkartılacak ve yeniden yerleştirilmeleri için ülkedeki yabancı temsilciliklerle iletişime geçilecek.

Yabancı temsilciliklerle iletişimin başarısız olması halinde bu göçmenler de Afganistan'a geri gönderilecek.

Pakistan Başbakanlık Ofisi, bu talimatnameyi içişleri ile dışişleri bakanlıklarına ve Servisler Arası İstihbarat (ISI) Merkezi'ne gönderdi.

820 BİNDEN FAZLA AFGAN MÜLTECİ ÜLKELERİNE DÖNDÜ

Pakistan İçişleri Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Wasim Akram ve Başbakanlık Ofisi Basın Müşaviri Muhammad Arshad Munir, talimatnamenin içeriğinin doğru olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, Pakistan'da yaklaşık 1,34 milyon Afgan mülteci ve 468 bin 800 düzensiz Afgan göçmen bulunuyor. 2023'ten bu yana 820 binden fazla Afgan mülteci ülkelerine döndü.

NE OLMUŞTU

Afganistan'da Ağustos 2021'deki yönetim değişikliğinin ardından Kabil ile İslamabad arasında özellikle güvenlik eksenli sorunlar yaşanıyor.

İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Kabil yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor.

Afgan yönetimi ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savunuyor.

Pakistan'ın düzensiz göçmenleri gönderme kararında Afganistan yönetimine siyasi baskı oluşturmanın yanı sıra ülke ekonomisindeki olumsuzlukların da etkili olduğu belirtiliyor.