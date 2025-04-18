Pakistan'dan yasa dışı göçmenlere karşı operasyon

İHA

Pakistan yaptığı açıklamada, ülkede kalabilmek için yasal belgeleri olmayan ya da Afgan Vatandaş Kartı (ACC) sahibi Afgan vatandaşlarını 31 Mart’a kadar ülkelerine dönmeleri konusunda uyarmıştı.

Pakistan, daha sonra bu süreyi 30 Nisan’a kadar uzatmıştı.

80 BİN AFGANI SINIR DIŞI ETTİ

İslamabad yönetimi, mart sonundan bu yana 80 bin fazla Afgan vatandaşını 30 Nisan'da sona erecek olan geri dönüş sürecinin bir parçası olarak sınır dışı etti.

İçişleri Bakanlığı Danışmanı Talal Chaudhry, başkent İslamabad’da düzenlediği basın toplantısında Afgan vatandaşlarının dönüşünün 30 Nisan’ın son tarih olduğunu ifade ederek yalnızca geçerli vizeleri bulunan Afgan vatandaşlarının kalmasına izin verileceğini bildirdi.

YASA DIŞI GÖÇMENLER HEDEFTE

Pakistan’ın 2023 yılının sonlarında başlatılan Yasadışı Yabancıların Geri Dönüş Planı, Afgan Vatandaş Kartı (ACC) sahiplerini ve yasa dışı göçmenleri hedef alıyor.

PAKİSTANLI BAKAN DAR'DAN AFGANİSTAN'DA ÜST DÜZEY TEMAS

Pakistanlı Bakan Dar, yarın Afganistan’da temaslarda bulunacak

Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, yarın Afganistan’ın başkenti Kabil’de üst düzey temaslarda bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmelerde Pakistan-Afganistan ilişkilerinin ele alınacağı kaydedilirken, güvenlik, ticareti, halklar arasındaki bağlar ve ortak çıkarların derinleştirilmesi konuları üzerinde durulacağı aktarıldı.

NE OLMUŞTU

Komşu ülkeler arasındaki ilişkiler, Taliban'ın 2021'de iktidara gelmesinden bu yana geriledi. Pakistan, ülkedeki intihar saldırılarında yaşanan artışın ardından 2023'te Afgan vatandaşlarını sınır dışı etme kararı almıştı.

Pakistan, Afgan vatandaşlarını ülkedeki saldırılara karışmakla suçluyor ve Afganistan'daki Taliban hükümetini Pakistan karşıtı militanları ülkede barındırmakla suçluyor.

Taliban hükümeti suçlamayı reddederken, Pakistan'ın güvenlik meselesinin kendi iç sorumluluğu olduğunu belirtiyor.