Panama Devlet Başkanı Mulino'dan, Trump'a Panama Kanalı yanıtı

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Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, X sosyal medya platformundan ABD Başkanı Donald Trump'ın Panama Kanalı'na yönelik sözlerine sert tepki gösterdi.

"BAŞKAN TRUMP BİR KEZ DAHA YALAN SÖYLÜYOR"

Devlet Başkanı Mulino şunları ifade etti:

"Başkan Trump bir kez daha yalan söylüyor. Panama Kanalı'nın geri kazanım sürecinde olduğu iddiası kesinlikle doğru değil. Bakan Rubio (ABD Dışişleri Bakanı) ile yaptığımız görüşmelerde dahi bu konu gündeme gelmedi. Panama ve tüm Panamalılar adına, gerçeğe ve ulusal onurumuza yönelik bu yeni girişimi reddediyorum."

"PANAMA KANALI PANAMALILARINDIR"

Kanalın Panama'ya ait olduğunu vurgulayan Mulino şöyle dedi:

"Hükümetlerimiz arasındaki işbirliği, bugüne kadar olduğu gibi karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda açık mutabakatlara dayanmaktadır. Bunun ne Kanal'ın kurtarılması ile ne de ulusal egemenliğimize gölge düşürmekle hiçbir ilgisi yoktur. Panama Kanalı Panamalılarındır ve Panamalı kalacaktır."

TRUMP: PANAMA KANALINI GERİ ALACAĞIZ

Bir kez daha "Panama Kanalı'nı geri alacağız." diyen Trump, bu yönde somut adımlar atmaya başladıklarını söylemişti.

Panama Kanalı'nı Amerikalıların yaptığını ve daha sonra Panama'ya verdiklerini anlatan Trump, kanalın kontrolünün daha sonra Çin'e geçtiğini savunarak, bunu kabul etmeyeceklerini kaydetmişti.