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AA

Panama'da, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor.

Kanalın kullanımı için istenen ücreti aşırı bularak ülkeyi tehdit eden Donald Trump, Panama Kanalı'nın ABD'ye geri verilmesini talep edebileceğini açıklamıştı.

.Panama Devlet Başkanı Mulino ise bu sözlere,"Kanal Panama'ya aittir ve öyle kalacaktır" sözleriyle cevap vermişti.

Trump'ın "küstah" olarak nitelendirilen açıklamasına Panama halkı da tepki gösterdi.

TRUMP'I PROTESTO ETTİLER

Panama'nın en güçlü sendikalarından biri olan İnşaat ve Benzeri Sektörlerde Çalışan İşçilerin Ulusal Sendikası (Suntracs) önderliğinde meydanlara inen halk, Panama Parlamentosu önünde Trump'ı protesto etti.

POSTERLER VE ABD BAYRAĞI YAKTILAR

ABD bayrağı ve "canın cehenneme" yazılı Trump posterlerini yakan göstericiler, Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino'ya desteklerini dile getirdi.

Suntracs'tan yapılan açıklamada, "Donald Trump'ın tehditlerini kesin bir şekilde reddediyoruz. Bu bölge Panamalılara aittir. Egemenliğimizi ve kanalımızı korumakta kararlıyız." ifadesine yer verildi.

PANAMA'YA DESTEK VERDİLER

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ve Venezuela hükümeti, Panama'nın kanal üzerindeki egemenlik haklarına saygı duyulması gerektiğini vurguladı ve Murillo'ya destek mesajları gönderdi.

Murillo ise sosyal medya hesabından uluslararası topluma teşekkür ederek, "Tüm Panamalılar adına, farklı devlet başkanları, eski devlet başkanları, uluslararası örgüt liderleri ve yurttaşlardan gelen dayanışma mesajlarına minnettarız. Panama Kanalı bugün ve her zaman dünya ticaretine hizmet etmeye devam edecek." paylaşımında bulundu.

NE OLMUŞTU

Trump, 22 Aralık'ta Panama'yı, Panama Kanalı'nın kullanımı için aşırı yüksek ücret istemekle suçlamış, kanalın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edeceklerini söylemişti.

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın, kanalın yönetimini Panama'ya devretmesini "hata" olarak tanımlayan Trump, kanalın "başkalarının yararına değil" iki ülke arasındaki işbirliğinin simgesi olarak Panama'ya verildiğini kaydetmişti.

Panama Devlet Başkanı Mulino ise Trump'a yanıt olarak, "Vatandaşlarım, başkan olarak şunu kesin bir dille ifade etmek isterim ki, Panama Kanalı ve ona bağlı tüm alanlar, her metrekaresiyle Panama'ya aittir. Ülkemizin egemenliği ve bağımsızlığı pazarlık konusu değildir. Panama Kanalı Panama'ya ait ve öyle kalacak." ifadelerini kullanmıştı.