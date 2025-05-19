Papa 14. Leo, ABD Başkan Yardımcısı Vance ile görüştü

AA

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, temaslarına başladı.

Bu kapsamda da dün resmi olarak görevine başlayan Papa, ABD Başkan Yardımcısı James David (JD) Vance ile bir araya geldi.

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada da, Papa 14. Leo'nun ABD Başkan Yardımcısı Vance'ı özel olarak kabul ettiğini duyurdu.

Vance, ayrıca Vatikan Devletlerle ve Uluslararası Örgütlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Monsenyör Paul Richard Gallagher ile de görüşme yaptı.

GÖRÜŞMELER OLDUKÇA SAMİMİ BİR HAVADA YAPILDI

Vatikan'dan Vance'ın temaslarına ilişkin yapılan açıklamada, “Devlet Sekreterliği’nde gerçekleşen samimi görüşmeler sırasında, iki ülke arasındaki iyi ikili ilişkilerden duyulan memnuniyet bir kez daha ifade edildi. Kilise ile devlet arasındaki işbirliği ile kilise yaşamı ve din özgürlüğü açısından özel öneme sahip bazı konulara değinildi.” ifadeleri kullanıldı.

"ULUSLARARASI GÜNDEME İLİŞKİN GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ"

Açıklamada, “Son olarak, uluslararası gündeme ilişkin bazı konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Çatışma bölgelerinde insancıl hukuk ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve taraflar arasında müzakere yoluyla çözüm bulunması temennisi dile getirildi.” denildi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI DA EŞLİK ETTİ

Vance'ın ziyaretine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da eşlik ettiği basına yansıdı.

Vance ve Rubio, dün Vatikan'da Papa 14. Leo’nun göreve başlama törenine katılmışlardı.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, dün ayrıca Vatikan'daki törenin ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin ev sahipliğinde Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşmede bir araya gelmişti.