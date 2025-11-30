Abone ol: Google News

Papa 14. Leo'dan Filistin mesajı: İki devletli çözüm çatışmayı durdurabilir

Türkiye ziyaretin ardından Lübnan'a giden Papa 14. Leo, buradaki ziyaretinde yaptığı açıklamada Filistin'de çözümün iki devlet olduğunu savunarak bunu desteklediklerini söyledi.

Yayınlama Tarihi: 30.11.2025 19:07
  • Papa 14. Leo, Türkiye ve Lübnan ziyaretlerinde bulundu.
  • Lübnan'da yaptığı açıklamada, Filistin'de iki devletli çözümü savunduğunu belirtti.
  • Bu çözümün çatışmayı durdurabileceğini ifade etti.

Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, ilk resmi dış ziyaretini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak 27 Kasım'da Türkiye'ye gerçekleştirdi. 

Papa, 4 günlük resmi dış gezisi kapsamında Ankara, İstanbul ve İznik'te bazı temaslarda bulundu. 

Türkiye'deki programını tamamlayan Papa 14 'üncü Leo, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geçti.

PAPA TÜRKİYE'DEN AYRILDI 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer, Papa 14. Leo'yu yolcu etti.

Papa 14. Leo ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, saat 14.55'de Atatürk Havalimanı'ndan havalandı.

LÜBNAN'A İNİŞ YAPTI

Papa 14. Leo’yu taşıyan ITA Airways’a ait A320neo tipi uçak, Beyrut Uluslararası Havalimanı’na indi.

Papa’yı Havalimanı'nda, Lübnan Cumhurbaşkanı Josef Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Nevaf Selam karşıladı.

FİLİSTİN AÇIKLAMASI

Lübnan temasları esnasında Papa 14. Leo, ilk açıklamasını Filistin hakkında yaptı.

İki devletli çözümü savunduklarını belirten Papa 14. Leo, şunları kaydetti:

"ÇATIŞMAYI DURDURACAK TEK ÇÖZÜM"

Şu anda İsrail’in bu çözümü kabul etmediğini biliyoruz.

Bunu, devam eden çatışmayı durdurabilecek tek çözüm olarak görüyoruz.

