Papa Francis hayatını kaybetti: İşte bundan sonra yaşanacaklar

Haber Merkezi

Katolik Hristiyanların ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, yaşama veda etti.

Uzun süredir zatürre tedavisi gören ve hayatından endişe edilen 88 yaşındaki Papa'nın, bu sabah yerel saatle 07.35'te hayatını kaybettiğini duyurdu.

Katolik alemini yasa boğan bu haberden sonra cenaze töreni ve yeni papanın nasıl belirleneceği konusu gündeme geldi.

ŞAŞAALI CENAZE İSTEMİYORDU

Cenaze törenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken Papa Francis'in kendi ölümü, defin işlemi ve mezarı konusunda ayrıntılı planlama yaptığı, kamuoyunda konuşulan bir konuydu.

Francis'in gösterişli bir cenaze töreni istemediği biliniyordu.

BASİT ÇİNKO KAPLAMA BİR TABUT İSTEDİ

Önceki papalar selvi, kurşun ve meşe ağaçlarından yapılmış üç adet iç içe geçmiş tabutlara gömülürdü.

Papa Francis, çinko kaplı sade bir ahşap tabut tercih etti.

Ayrıca Papa, naaşının halkın ziyaretine açılması amacıyla Aziz Petrus Bazilikası'nda katafalk adı verilen yüksek bir platforma konulması geleneğini de sonlandırdı.

VATİKAN DIŞINDA GÖMÜLECEK

Bunun yerine cenaze sahipleri, tabutun kapağı açık haldeyken saygılarını sunmaya davet edilecek.

Francis ayrıca bir asırdan fazla bir süre sonra Vatikan dışında gömülen ilk Papa olacak.

Cenazesi, Roma'daki dört büyük papalık bazilikasından biri olan St. Mary Major Bazilikası'nda toprağa verilecek.

Bu isteklerine rağmen nasıl bir cenaze töreni düzenleneceği merak ediliyor.

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YENİ PAPA NASIL BELİRLENECEK

Diğer yandan yeni papa için de nasıl bir süreç işleyeceği merak konusu.

Binlerce yıla dayanan Papalık müessesesi ayrıntılı, ince ve sembolik birçok ritüelle yaşatılıyor.

Buna göre mevcut Papa'nın ölümüyle dünyadaki kardinaller Vatikan'daki Sistine Şapeli'nde toplanıyor ve yeni papa için çalışma başlıyor.

KARDİNALLER SİSTİNE ŞAPELİ'NE TOPLANACAK

Bu kapsamda 253 kardinal yine şapelde bir araya gelecek. Kardinallerden başka kimse kalmayacak şekilde gizli bir ortam sağlandıktan sonra görüşmeler başlayacak.

Görüşmelerden sonra 80 yaşın altındaki kardinaller oylamaya geçecek. Bu durumda kardinallerden 138'i oy kullanabilecek.

3'TE 2 ÇOĞUNLUK BULUNANA KADAR OYLAMA

Yapılan oylamalarda 3'te 2 çoğunluk aranacak. bu çoğunluk bulununcaya kadar oylama devam edecek.

Yapılan her oylamadan sonra şapel önündeki halk bilgilendirilecek. Bu oylama yapılan pusulaların yakılmasıyla yapılıyor.

Yapılan oylama ile yeni papa belirlenmişse yakılan busulalardan çıkan beyaz duman bacadan çıkacak, sonuç olumsuzsa kimyasal bir boya yardımıyla siyah duman bacadan salınacak.

Oylama ile belirlenen yeni papa oylamadan sonra halkı selamlayacak.

YERİNE GEÇMESİ MUHTEMEL İSİMLER

Seçim süreci merakla beklenirken yeni papalık koltuğu için zikredilen isimlerden ön plana çıkanlar da var.

Bu kapsamda Vatikan Dışişleri Bakanı İtalyan Kardinal Pietro Parolin, sosyal adalet vurgusuyla adını duyuran Filipinler vatandaşı Kardinal Luis Antonio Tagle ve Afrikalı aday Kardinal Peter Turkson öne çıkan isimlerden birkaçı.

Ayrıca Macaristan’dan Kardinal Péter Erdő ve Ukrayna’dan genç isim Kardinal Mykola Bychok da muhtemel adaylar arasında gösteriliyor.