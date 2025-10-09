Papa Leo, İsrail'in eleştirdiği Kardinal Parolin'e sahip çıktı

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'in Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdiği röportajı Vatikan ile İsrail arasında polemiğe yol açtı.

Parolin'in söz konusu röportajda Gazze’deki durumun son bir yılda daha ciddi ve trajik bir hal aldığını vurgulayarak, "Her gün onlarca hatta bazen yüzlerce insan ölüyor. Aralarında yalnızca orada doğmuş olmak dışında hiçbir suçu olmayan çok sayıda çocuk var. Bu katliama alışma riskiyle karşı karşıyayız" ifadelerini kullanması İsrail'in Vatikan Büyükelçiliği'nin tepkisini çekti.

Büyükelçiliğin sosyal medya platformlarından yapılan paylaşımlarda Kardinal Parolin'in Gazze'de yaşananları 'katliam' olarak nitelendirmesine tepki gösterilerek bunun barış çabalarını baltalama riski taşıdığı iddia edildi.

PAPA LEO SAHİP ÇIKTI

İsrail Büyükelçiliği'nin bu paylaşımlarının sorulduğu Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ise Parolin'e sahip çıkarak, "Kardinal, Vatikan'ın görüşünü çok iyi ifade etti. Barışı aramak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Vatikan'da 21 Nisan'da hayatını kaybeden Papa Franciscus, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin zaman zaman yaptığı daha sert tondaki açıklamalarla dikkati çekerken halefi Papa 14. Leo'nun ise genel olarak sert açıklamalar yapmaktan kaçındığı yorumları yapılıyor.

İsrail ordusunun 17 Temmuz'da Gazze'nin kuzeyindeki Kutsal Aile Kilisesi'ni vurmasının ardından Kardinal Parolin, o dönemde yaptığı açıklamada İsrail'in bunun 'hata' olduğuna dair yaptığı izahata 'şüpheyle' yaklaşmak için gerekçeleri olduğunu belirtirken Papa Leo da "(Gazze'de) İnsancıl hukuk kurallarına saygı gösterilsin" ifadesini kullanmıştı.