Vatikan: Gazze'deki durum bir yıl öncesine göre çok daha trajik

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, Orta Doğu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Parolin, "Bugün Gazze'deki durum, on binlerce can alan yıkıcı savaşın ardından bir yıl öncesine göre çok daha ciddi ve trajik. Saldırıya uğrayanların kendilerini savunma hakkı vardır ancak meşru müdafaa bile orantılılık ilkesine uygun olmalıdır. Ne yazık ki bu savaş, felaket boyutunda ve insanlık dışı sonuçlar doğurdu" ifadelerini kullandı.

"BU KATLİAMA ALIŞMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Filistin'de her gün ölenlerin sayısının açıklanmasının kendisini derinden üzdüğünü ve etkilediğini dile getiren Kardinal Parolin, "Her gün onlarca hatta bazen yüzlerce insan ölüyor. Aralarında yalnızca orada doğmuş olmak dışında hiçbir suçu olmayan çok sayıda çocuk var. Bu katliama alışma riskiyle karşı karşıyayız" değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası toplumun daha fazlasını yapması gerektiğinin altını çizen Parolin, "Kesinlikle şu anda yapılanlardan çok daha fazlası yapılmalı. 'Yaşananlar kabul edilemez' demek ama ardından bunun devam etmesine izin vermek yeterli değil" diye konuştu.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler'in bu yaşananları durdurmayı başaramadığını, BM'ye daha etkili bir rol kazandırmanın bir yolunu bulmaları gerektiğini söyleyen Kardinal Parolin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planına ilişkin ise şu yorumda bulundu:

Kendi gelecekleriyle ilgili kararlara Filistin halkının da dahil edilmesini öngören ve bu katliamı sona erdirmeye, rehinelerin serbest bırakılmasına, her gün yüzlerce insanın öldürülmesinin durdurulmasına katkı sağlayacak her plan memnuniyetle karşılanmalı ve desteklenmelidir.

Vatikan'ın iki devletli çözümden yana olduğunu ve Filistin Devleti'ni 10 yıl önce tanıdığını anlatan Parolin, şunları kaydetti: