Papa'dan hastanede tedavi altına alınmasından bu yana ilk fotoğraf

İHA

Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne kaldırılan 88 yaşındaki Papa'nın tedavisi sürüyor..

Bir aydır hastanede yatan ve burada çift taraflı zatürre teşhisi konulan Papa'nın durumuyla ilgili Vatikan'dan yeni bir açıklama geldi..

Papa Franciscus'un iyileşmesinin devam ettiği ancak halen hastane ortamında tıbbi tedaviye ihtiyaç duyduğu belirtildi.

İLK KEZ FOTOĞRAFI YAYINLANDI

Daha önce sevenlerine sesli mesaj yollayan Papa’nın bu kez Vatikan tarafından hastaneden ilk kez fotoğrafı yayınlandı.

Fotoğrafta, Papa’nın hastanenin şapelinde olduğu görüldü.