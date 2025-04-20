Papa'dan Paskalya'da Gazze'de ateşkes, Ukrayna için adil ve kalıcı barış çağrısı

AA & Ensonhaber

Hristiyan dünyasının en kutsal dönemlerinden biri olan Paskalya, bu yıl da Vatikan’ın simgelerinden Aziz Petrus Meydanı’nda düzenlenen ayinle kutlandı. Hz. İsa’nın dirilişine atfen gerçekleştirilen bu anlamlı törende, bu kez alışılmışın dışında bir tablo vardı: Nekahet sürecinde olan Papa Franciscus, ayini bizzat yönetemedi.

Şubat ve Mart aylarında geçirdiği çift taraflı zatürre nedeniyle 38 gün hastanede tedavi gören ve halen tam olarak iyileşemeyen Papa, törenin yalnızca son bölümüne tekerlekli sandalye ile katıldı. Aziz Petrus Bazilikası'nın locasından inananlara el sallayan ve bayramlarını kutlayan Papa, bu yıl geleneksel "Urbi et Orbi" (Roma ve dünyaya) mesajını da bir yardımcısına okuttu.

HER COĞRAFYADA BARIŞ ARAYIŞI

Papa’nın mesajında öne çıkan tema, kuşkusuz dünya genelinde yükselen çatışmalara karşı barış çağrısıydı. Katolikler ve Ortodoksların bu yıl Paskalya’yı aynı gün kutladığını hatırlatan Papa, bunun "birlikte dua etmek için büyük bir fırsat" olduğunu vurguladı. Ardından, dünyanın çeşitli kriz bölgelerine dikkat çeken çarpıcı mesajlar verdi.

Özellikle Gazze’de süregelen yıkıma dikkat çeken Papa, "Gazze'de süren korkunç çatışma, sadece ölüm ve yıkım değil, aynı zamanda onur kırıcı bir insani trajedi yaratıyor" dedi. Savaşın taraflarına seslenen Papa, derhal ateşkes ilan edilmesini, rehinelerin serbest bırakılmasını ve temel ihtiyaçlara erişimi olmayan sivillere insani yardım sağlanmasını talep etti.

ORTADOĞU, AFRİKA VE KAFKASLAR İÇİN BARIŞ MESAJI

Papa Franciscus, Lübnan ve Suriye’deki Hristiyan topluluklara da özel olarak değindi. Suriye’nin tarihsel bir dönemeçten geçtiğini belirterek, buradaki Hristiyanların ülkelerinin geleceğinde söz sahibi olma taleplerine destek verdi. Yemen’de uzun süredir süren savaşın halkı insanlık dışı koşullara mahkûm ettiğini belirten Papa, çözüm için diyalog çağrısını yineledi.

Ukrayna’daki savaşa da değinen ruhani lider, adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için tüm taraflara çağrıda bulundu. Güney Kafkasya'da ise Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşmasının bir an önce imzalanması ve hayata geçirilmesi için dualar ettiğini söyledi.

"GERÇEK BARIŞ, SİLAHSIZLANMADAN GEÇER"

Papa’nın mesajının dikkat çeken bölümlerinden biri de küresel silahlanma yarışı üzerineydi. Barışın, sadece sözle değil, gerçek silahsızlanma adımlarıyla mümkün olabileceğini vurgulayan Papa Franciscus, “Savunma hakkı, tüm dünyayı bir silah pazarına çevirmemeli” ifadelerini kullandı.

GÖÇ, ÖZGÜRLÜKLER VE BATI BALKANLAR MESAJI

Siyasi krizlerin yaşandığı Batı Balkan ülkelerinde de aktörlere gerilimi tırmandırmama çağrısında bulunan Papa, farklı inançlara ve yaşam tarzlarına sahip insanlara hoşgörüyle yaklaşılması gerektiğini söyledi. Din, düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığı yerlerde gerçek barışın mümkün olmayacağını belirten Papa, göçmenlere yönelik ön yargılara karşı da uyarıda bulundu: "Hepimiz Rabbin çocuklarıyız."

Papa'nın, Gazze’de ateşkes çağrısı yapması ve Ukrayna için adil barış talebinde bulunması, meydanda toplanan binlerce kişi tarafından uzun alkışlarla karşılandı.

Törenin sonunda Papa, "Papamobile" olarak bilinen özel aracıyla Aziz Petrus Meydanı'nda tur atarak inananları selamladı. Hastalığı nedeniyle yaklaşık iki aydır bu gelenekten uzak kalan Papa Franciscus’un yeniden halkla doğrudan temas kurması, duygusal anlara sahne oldu.