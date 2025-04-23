Papa'nın yüzüğü öldükten sonra imha edilecek

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Papa Francis, hayatını kaybetti.

Uzun zamandır hasta olan Papa, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Yeni Papa için henüz seçimler yapılmadı ancak bazı bilinmeyen detaylar gündeme gelmeye başladı.

Papa Francis, 2013 yılında göreve başladığında, yüzüğü Vatikan’daki yemin töreni sırasında parmağına takmıştı.

YÜZÜĞÜNÜN İMHA EDİLECEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Görevi süresince törenlerde taktığı bu yüzük, binlerce inançlı Katolik tarafından saygı göstergesi olarak öpüldü.

Ancak Papa’nın vefatının ardından, söz konusu yüzüğün ya tamamen kırılması ya da işlevsiz hâle getirilmesi geleneksel bir zorunluluk hâline geliyor.

Bu uygulamanın tarihi, sahte belgelerin önüne geçilmesi amacıyla Orta Çağ’a kadar uzanıyor.

Papa adına yazılmış belgelerde kullanılan resmi mührün yani yüzüğün, sahteciliği engellemek için imha edilmesi kilise protokolünün bir parçası.

1521’den bu yana uygulanan bu gelenek, yüzüğün çekiçle parçalanmasını öngörüyor.

Ancak 2013 yılında görevinden kendi isteğiyle ayrılan Papa 16. Benediktus’un ardından bu gelenekte bir değişikliğe gidildi.

Benediktus’un yüzüğü kırılmak yerine üzerine çarpı işareti oyularak işlevsiz hâle getirildi. Uzmanlara göre, günümüzde sahtecilik riski geçmişe oranla çok daha az olduğu için bu sembolik uygulama değişikliğe uğramış durumda.

SADE BİR YÜZÜK TERCİH ETMİŞTİ

Papa Francis, seleflerinden farklı olarak, geleneksel olarak saf altından yapılan yüzük yerine altın kaplamalı gümüş bir yüzük tercih etti.

Hatta bu yüzüğün, daha önce Papa 6. Paul’ün özel sekreterine ait olduğu ve yeniden değerlendirilerek Francis için hazırlandığı belirtiliyor. Yani Francis, kendisi için yeni bir yüzük yaptırmak yerine, kilise tarihinden gelen bir parçayı kullanmayı tercih etti.

Vatikan kaynaklarına göre, Papa Francis günlük hayatında bu yüzüğü nadiren taktı. Genellikle sade bir gümüş yüzük kullanmayı tercih etti.

Ayrıca yüzüğünün öpülmesinden rahatsızlık duyduğu yönünde değerlendirmeler de yapıldı. 2019 yılında çekilen bir görüntüde, Papa’nın elini öpmek isteyenleri geri çektiği görülmüştü. Vatikan ise bunun hijyen amaçlı bir davranış olduğunu açıklamıştı.

KARDİNALLERİN YANINDA İMHA EDİLECEK

Gelenek gereği, “Kutsal Roma Kilisesi Kamerlingi” unvanına sahip kıdemli kardinal, Papa'nın vefatını duyurduktan sonra yüzüğü ve diğer kutsal mühürleri kardinallerin huzurunda işlevsiz hâle getiriyor.

Bu görev, şu anda İrlandalı Kardinal Kevin Joseph Farrell’a ait. Farrell’ın da önceki uygulamayı izleyerek yüzüğe bir çarpı işareti oyacağı tahmin ediliyor.

Yeni Papa’nın seçileceği toplantı öncesinde yapılacak bu sembolik işlem, hem eski dönemin kapandığını hem de yeni bir dönemin başlamak üzere olduğunu simgeliyor.

Yeni seçilecek ruhani liderin yüzüğü ve nasıl bir yol izleyeceği ise, Katolik dünyası tarafından merakla bekleniyor.