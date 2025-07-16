Para transferlerinde yeni dönem: Tüm bankalarda zorunlu oluyor!

Avrupa Birliği, banka havalelerinde güvenliği artırmak amacıyla önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. 9 Ekim 2025 tarihinden itibaren tüm bankalarda geçerli olacak yeni bir sistem uygulamaya alınacak.

Söz konusu düzenlemeyle birlikte Euro bölgesindeki para transferlerinde, artık sadece IBAN bilgisi yeterli olmayacak.

Artı49’da yer alan habere göre, IBAN bilgisinin yanı sıra girilen alıcı ismi de sistem tarafından kontrol edilecek. Bunun yanı sıra işlemlerde üç kademeli bir “ışık sistemi” devreye girecek.

IŞIK SİSTEMİ GELİYOR

Tüm bankalarda zorunlu olacak yeni sistemle birlikte, IBAN ile isim tamamen uyuşuyorsa, yeşil ışık yanacak ve transfer sorunsuz şekilde tamamlanacak.

Küçük yazım hataları gibi ufak uyumsuzluklarda sarı ışıkla uyarı verilecek, ancak işlem gerçekleştirilebilecek. Ciddi bir uyuşmazlık durumunda ise kırmızı ışık devreye girecek. Bu durumda transfer yine yapılabilecek ancak sorumluluk tamamen göndericiye ait olacak.

Düzenlemenin temel amacının ise, dijital bankacılıkta son yıllarda artış gösteren sahte fatura, sahte web sitesi ve yönlendirme dolandırıcılıklarına karşı önlem olduğu belirtildi.