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ABD'nin en büyük eyaletlerinden Kaliforniya'nın Los Angeles şehrinde 7 Ocak Salı günü başlayan yangınlar, şehrin tarihindeki en yıkıcı felaketlerden biri olarak kayıtlara geçti.

İtfaiye ekipleri, yangın söndürme uçakları ve hükümet kaynaklarının yetersiz kaldığı yangınlarda 11 kişi ölürken, iki binden fazla lüks ev ve malikane küle döndü.

Hollywood'un ünlü isimlerinin bulunduğu bölgeye kadar yayılan yangın, ünlüleri de mağdur etti.

Bu ünlülerden biri de bir zamanlar "Parti kızı" olarak anılan Paris Hilton oldu.

EVİNİN YANIŞINI CANLI YAYINDA İZLEDİ

Paris Hilton, ailesiyle birlikte çocukluk anılarını ve bebeğinin ilk adımlarını attığı 8.4 milyon dolarlık evinin yandığını canlı yayında izlemişti.

Ünlü isim, Pacific Palisades'te bulunan malikanesi için "Bu ev, yıllarca biriktirdiğimiz değerli anıları barındıran bir yerdi. Phoenix’in ilk adımlarını attığı ve Londra ile ömür boyu anılar biriktirmeyi hayal ettiğimiz yerdi. Kaybım çok büyük olsa da, ailem ve evcil hayvanlarım güvende. Bunun için minnettarım. Kalbim ve dualarım, bu yangınlardan etkilenen her aileyle birlikte. Evlerini, anılarını ve sevdiklerini kaybeden herkes için çok üzgünüm." demişti.

"KALBİM MİLYONLARCA PARÇAYA AYRILDI"

Maddi ve manevi olarak büyük kayıp yaşayan Hilton Otelleri'nin varisi, yangında küle dönen evini paylaştı.

Hilton, sosyal medya hesabında yayınladığı bir videoda, evinin yıkıntılarını göstererek duygularını şu sözlerle paylaştı:

Burada, bir zamanlar evimiz olan yerde duruyorum ve bu acıyı kelimelerle ifade etmek imkansız. İlk gördüğümde şoktaydım; olanları algılayamıyordum. Ama şimdi buradayım ve kendi gözlerimle gördüğümde, kalbim sanki milyonlarca parçaya ayrılmış gibi hissediyorum.

"İNSANLAR HER ŞEYİNİ KAYBETTİ"

Hilton, bu evin yalnızca bir yaşam alanı olmadığını, aynı zamanda ailesiyle en güzel anılarını paylaştıkları bir yuva olduğunu belirterek, "Bu ev sadece yaşanacak bir yer değildi; burada hayaller kurduk, güldük ve bir aile olarak en güzel anılarımızı yarattık." dedi.

Yangında yalnızca evlerin değil, insanların en değerli eşyalarının ve anılarının da yok olduğunu dile getiren Hilton,"Kalbimi daha da kıran şey, bunun sadece benim hikayem olmaması. Çok sayıda insan her şeyini kaybetti. Sadece duvarlar ve çatılar değil; bu evleri yuva yapan hatıralar, fotoğraflar, anı eşyaları... Hayatımızın yerine konamaz parçaları bunlar." ifadelerini kullandı.