Paris'te tarihi belediye binasında yangın

DHA

Fransa'da korku dolu anlar..

Başkent Paris'teki 12’nci bölge belediye binasının çatısında yangın çıktı.

1876 yılında inşa edilen tarihi binanın çan kulesinde büyük hasar oluştuğu bildirildi.

ÇÖKME RİSKİ NEDENİYLE GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURULDU

36 metre yüksekliğindeki kulenin çökme riski sebebiyle bina çevresinde güvenlik çemberi oluşturuldu.

Yetkililer, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını, yangınla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.