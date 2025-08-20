Paşinyan ve Pezeşkiyan Erivan’da görüştü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da görüştü.

10 ALANDA MUTABAKAT ZAPTI

Liderler, 1,5 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Heyetler arası ve ikili görüşmelerin ardından, siyasi, sosyal, kültürel, turizm, sanayi, eğitim, ulaştırma, şehircilik, sanat ve sağlık alanlarında 10 mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ortak basın toplantısında, iki ülke arasında uzun vadeli stratejik iş birliği programının nihai hale getirilmesi ve imzalanması için hazır olduğunu söyledi. Ermenistan, Azerbaycan ve ABD arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin İran'ın kaygılarını vurgulayan Pezeşkiyan, Tahran'ın Kafkasya bölgesinde istikrar ile barışın sağlanmasını her zaman öncelikli gördüğünü ve bu yöndeki çabalarını sürdüreceğini dile getirdi.

"BU UYGULAMA DEMİR YOLU İŞ BİRLİĞİ İÇİN YENİ KAPILAR AÇACAKTIR"

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise konuşmasında, İran'la ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine yükseltme zamanının geldiğini kaydetti. Ermenistan üzerinden geçecek ulaştırma hatlarının tamamen Ermenistan'ın yargı yetkisi altında olacağını aktaran Paşinyan, "Ermenistan ile İran için uluslararası sınırların değişmezliği ve devletlerimiz arasındaki kesintisiz bağlantı hayati önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Paşinyan, Azerbaycan ile üzerinde anlaşılan en önemli konulardan birinin bölgedeki iletişim ve ulaşım kanallarının yeniden faaliyete geçirilmesi olduğunu belirterek, "Bu uygulama da Ermenistan ile İran arasında demir yolu iş birliği için yeni kapılar açacaktır” diye konuştu.