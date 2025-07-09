Patlama riski taşıyor! Volkswagen binlerce aracını acil koduyla geri çağırıyor

Almanya merkezli otomotiv üretici Volkswagen hayati risk taşıyan bir güvenlik arızası nedeniyle binlerce aracı için dikkat çeken bir geri çağırma başlattı.

Söz konusu sorunun, ön yolcu hava yastıklarında tespit edildiği belirtilirken dünya genelinde 16 binden fazla aracını geri çağırma kararı aldı.

Marka tarafından yapılan resmi açıklamada, bazı modellerde çarpışma anında hava yastıklarının yolculara yeterli koruma sağlayamayabileceği belirtildi.

Açıklamaya göre, hava yastığı devreye girdiğinde gaz jeneratörünün muhafazası patlayabilir ya da yerinden gevşeyerek ciddi yaralanmalara hatta ölüme yol açabileceği vurgulandı.

Ayrıca ilgili modellere sahip olan araç sahiplerinin mümkün olan en kısa sürede yetkili servise başvurmalarını tavsiye ediyor.

BU MODELLER GERİ ÇAĞRILDI

Geri çağırma kapsamında yaklaşık 16.510 aracın servise götürülmesi gerekiyor. Etkilenen modeller arasında hem içten yanmalı motorlu hem de elektrikli araçlar bulunuyor.

Aynı zamanda şirket tarafından yapılan açıklamada, söz konusu sorunun onarım süreci yaklaşık üç saat sürebileceği belirtildi. Zamanında müdahale edilmemesi halinde, yolcuların güvenliği ciddi risk altına girebileceğinden sorun çözülene kadar ön yolcu koltuğunun kullanılmamasını özellikle öneriliyor.

İşte geri çağırma programına dahil edilen araçlar:

-Volkswagen Polo

-Volkswagen Passat

-Volkswagen Taigo

-Volkswagen ID.7

-Volkswagen ID.7 Tourer

-Volkswagen ID.Buzz