Pentagon’da F-35 endişesi büyüyor: “Çin teknolojiye erişebilir” iddiası

ABD medyası, Suudi Arabistan’a olası F-35 satışının uçak teknolojisini Çin’in eline geçirme riski taşıdığını yazdı. Pentagon’un bu ihtimal karşısında alarma geçtiği belirtiliyor.

Yayınlama Tarihi: 15.11.2025 00:22
  • ABD, Suudi Arabistan’a F-35 savaş uçağı satışı konusunda Çin’in teknolojiye erişme riski nedeniyle endişeli.
  • Pentagon, istihbarat raporlarında F-35’in Çin casusluğu veya Suudi Arabistan ile Çin arasındaki güvenlik işbirliği yoluyla tehlikeye girebileceğini belirtti.
  • Bu nedenle, ABD Savunma Bakanlığı satışı dikkatle değerlendiriyor ve olası riskleri önlemeye çalışıyor.

ABD’de Donald Trump yönetiminin Suudi Arabistan’a F-35 savaş uçağı satması halinde Çin’in bu teknolojiye erişebileceği yönünde ciddi endişeler bulunduğu iddia edildi.

The New York Times’ın bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD’nin Suudi Arabistan ile F-35 satışını sonuçlandırma sürecinde Pentagon’un hazırladığı istihbarat raporunda bu risk açık biçimde dile getirildi.

ÇİN F-35 TEKNOLOJİSİNİ ÇÖZEBİLİR

Pentagon yetkililerinin, F-35 teknolojisinin "Çin casusluğu veya Çin'in Suudi Arabistan ile güvenlik ortaklığı yoluyla tehlikeye atılabileceğine" yönelik endişesini dile getirdiği savunuldu.

Suudi Arabistan'a 48 adet F-35 satışına dair anlaşmanın nihai unsurlarının üzerinde çalışıldığı ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in anlaşmayı onaylamasının beklendiği ileri sürüldü.

Öte yandan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 18 Kasım'da Beyaz Saray'da Trump ile görüşmesinin öngörüldüğü ve muhtemel F-35 satışı anlaşmasının da gündemde olacağı kaydedildi.

F-35 GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uzunluk: 15,7 metre

Kanat açıklığı: 10,7 metre

Maksimum hız: Mach 1.6 (1.930 km/saat)

Menzil: Yaklaşık 2.200 kilometre

Motor: Pratt & Whitney F135 turbofan

Silah sistemleri: Dahili 25 mm GAU-22/A top ve çeşitli hassas mühimmat taşıma kapasitesi

