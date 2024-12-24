Peru polisi dikkat çeken bir operasyona imza attı...
Peru'nun başkenti Lima'da polis ekipleri, uyuşturucu operasyonu için harekete geçti.
Operasyona ilişkin görüntülerde polis ekiplerinin operasyon kapsamında seçtiği yöntem ise çok konuşuldu.
GRİNÇ KILIĞINA GİRDİ
Polis baskında, Dr. Seuss’un ünlü karakteri Grinç kılığına girdi.
Baskında üç şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Lima’daki polis biriminin, yaratıcı operasyon teknikleriyle tanındığı belirtiliyor.
FARKLI TEMALARA UYGUN KOSTÜMLERLE GÖREV YAPIYORLAR
Daha önce düzenlenen operasyonlarda polisler farklı temalara uygun kostümlerle görev yaptı.
Örneğin, Sevgililer Günü operasyonunda polis, oyuncak ayı kostümüyle bir şüpheliyi yakaladı.
Operasyonların suçluları yanıltmak ve etkili sonuç almak amacıyla bu şekilde tasarlandığı vurgulandı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış