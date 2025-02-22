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İHA

Peru'da korkunç olay...

Trujillo kentindeki Real Plaza alışveriş merkezinin yemek alanında çatı çöktü.

Onlarca insan, beton parçalarının altında kaldı.

3 ÖLÜ, 74 YARALI

İlk belirlemelere göre olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 74 kişi yaralandı.

Olayın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Enkaz altında kalanları arama çalışmaları yüzlerce itfaiyeci ve polisle devam etti.

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çatının çökme nedeni henüz bilinmemekle birlikte, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Peru İçişleri Bakanı Juan José Santiváñez, çökme alanının yaklaşık 700 ila 800 metrekare olduğunu ve kurtarma çalışmalarında hidrolik vinçlerin kullanılması gerektiğini belirtti.

Alışveriş merkezi yönetimi, olayla ilgili derin üzüntülerini dile getirerek, mağdur ailelere tam destek vereceklerini açıkladı. Ülke genelindeki tüm alışveriş merkezleri, güvenlik önlemleri kapsamında geçici olarak kapatıldı.