Peru'da altın madeni çöktü: 7 madenci öldü
AA & Ensonhaber

Güney Amerika ülkesi Peru'nun San Antonio de Putina eyaletine bağlı La Rinconada kasabasındaki bir altın madeninde göçük meydana geldi.

Olayda 7 madenci hayatını kaybetti.

Bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği aktarıldı.

Madenin yasa dışı olduğu ortaya çıktı

Eyalet Savcılığı patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyururken yerel basında çıkan habere göre altın madeninin yasa dışı olduğu ortaya çıktı.

Peru'da 2023'te meydana gelen maden kazalarında çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.