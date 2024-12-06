Peru'da kaldırıma adımını atığı anda elektrik kutusu patladı

İHA

Peru’nun başkenti Lima’da kaldırımda yürüyen kadın ölümden döndü.

Adı açıklanmayan kadın, adımını attığı anda kaldırımdaki elektrik kutusu şiddetli bir şekilde patladı.

Korkuya neden olan anlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

ADIMINI ATTIĞI AN BOMBA GİBİ PATLADI

Elektrik kutusunun bomba gibi patlamasının ardından oluşan boşluğa düşen kadın, çevrede bulunan asker tarafından kurtarıldı.

Yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.