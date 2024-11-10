Peru'da keşfedilen mezarlığın kurban edilen çocuklara ait olduğu ortaya çıktı

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Peru'da korkunç keşif...

Chimu halkına ait olduğu belirlenen toplu mezar, 2022 yılında gün yüzüne çıkarılmıştı.

Toplu mezarın bulunduğu bölgede yapılan yeni kazılar ise mide bulandırıcı bir gerçeği ortaya çıkardı.

ÇOCUK CESETLERİ

Mezarlarda, kalpleri çıkarılarak kurban edilmiş 76 çocuk cesedinin tespit edildiği açıklanmıştı.

Bölgedeki araştırmacılar, çocukların göğüslerinin kesildiğini ve kalplerinin çıkarıldığını ifade etti.

Çıplak gömüldüğü belirtilen çocukların yanında, üzerlerinde gümüş ve bakır parçalar bulunan giysiler de bulundu.

KALPLERİ ÇIKARILARAK KURBAN EDİLDİLER

Florida Üniversitesi'nden Antropolog Gabriel Prieto, çocukların Chimu halkının fethettiği başka bölgelerden getirilmiş olabileceğini, çocukların kafataslarının biçimi ve beslenme şekillerinin bu teoriyi desteklediğini ifade etti.

Araştırmacılar, çöl bölgesi olan kuzeybatı Peru'da, tarım arazilerinin sulanmasını güçlendirmek için çocukların kurban edilmiş olabileceğini öne sürdü.

460 ÇOCUK CESEDİ BULUNDU

And bölgesi inanışlarına göre, ölen kişiler ataya dönüşerek toprakların bereketini artırıyor.

Bölgede yapılan kazılarda toplam 460 kurban edilmiş çocuk cesedi bulunurken, tüm çocukların kalbinin çıkarıldığı belirlendi.