Peru'da örümcek kaçakçısı, vücuduna bağladığı 300 tarantulayla yakalandı

Haber Merkezi

Peru'da, uçaktan inen yolcuları kontrol eden havalimanı çalışanları, ilginç bir olayla karşılaştı.

Kimlik bilgileri açıklanmayan 28 yaşındaki Güney Koreli kaçakçı, Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'nda görevliler tarafından "karnında tuhaf bir şişkinlik" fark edilmesinin ardından incelemeye alındı.

Yolcuyu özel bir odaya alan güvenlikler, mide bulandırıcı bir manzara ile karşılaştı.

300 TARANTULAYI VÜCUDUNA SARDI

Polis, şüphelinin kazağının altında 300 tarantula, yaklaşık 100 kırkayak ve küçük plastik torbaların içinde dokuz adet mermi karıncasının saklandığını söyledi.

Peru Ulusal Ormancılık ve Yaban Hayatı Servisi'nden biyolog Pilar Ayala, tüm canlıların hayvan koruma hizmetlerine teslim edildiğini söyledi.

TUTUKLANDI

Hayvan kaçakçısı olduğu belirlenen yolcu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.

Ayala, "Vatandaşın bu numuneleri filtre kağıdıyla birlikte küçük fermuarlı poşetlere koyduğunu gözlemledik. Vücudunun etrafına iki kuşakla sarılmışlardı." dedi.