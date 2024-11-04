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Haber Merkezi

Peru’da korkunç bir olay meydana geldi.

Huankayo kentinde bulunan Coto Coto Stadyumu’nda, Juventud Bellavista ile Familia Chocca arasındaki bölgesel futbol maçı düzenlendi.

Maçı izlemek için gelen seyirciler ise, hiç beklemedikleri bir görüntüye tanık oldu.

SAHAYA YILDIRIM DÜŞTÜ

İki takım arasında maç başladığında hakemlerden biri, gök gürültüsü nedeniyle yağış olacağını düşünerek maç durdurdu.

Futbolcular kulübeye doğru yürümeye başladığı sırada sahaya yıldırım düştü.

Yıldırımın düşmesiyle sahada bulunan 6 oyuncu diri diri yandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Düşen yıldırımla 39 yaşındaki futbolcu Jose Hugo de la Cruz Meza, olay yerinde hayatını kaybetti.

5 KİŞİ YARALANDI

The Sun'da yer alan habere göre olayda 40 yaşındaki kaleci Juan Chocca Llacta da doğrudan bir darbe alarak ağır şekilde yaralandı. Vücudunda ciddi yanıklar olan kaleci, taksiyle hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan 16 ve 19 yaşlarındaki iki genç ile 24 yaşındaki Cristian Cesar Pituy Cahuana’nın durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.