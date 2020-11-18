Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısı yüzde 95 koruma sağladı

Koronavirüs aşı çalışmalarında iki firmadan umutlandıran bir açıklama daha geldi.

ABD'li ilaç fırması Pfizer ile Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu BioNTech'in koronavirüs aşısında yeni bir gelişme yaşandı.

Daha önce hastalığın bulaşmasını yüzde 90 engellediği belirtilen aşı için bu oran yükseldi.

KORUMA ORANI YÜZDE 95'E ÇIKTI

Pfizer'den yapılan açıklamada, koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95 oranında koruma sağlandığı duyuruldu.

Gerekli iki aylık güvenlik verilerine sahip olunduğu kaydedildi. Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından aşıya birkaç gün içinde acil kullanım onayı verileceği belirtildi.

65 YAŞ ÜSTÜ YETİŞKİNLERDE ETKİNLİK YÜZDE 94

Pfizer, BioNTech ile geliştirilen aşının etkinliğinin yaş ve diğer veriler arasında tutarlı olduğunu ve önemli yan etkilerin olmadığını bildirdi. Bu durumun aşılamanın dünya çapında yaygın olarak uygulanabileceğinin bir işareti olduğu kaydedildi.

Virüsten özellikle risk altında olan 65 yaş üstü yetişkinlerde etkinliğin yüzde 94'ün üzerinde olduğu ifade edilmişti.

YAN ETKİLER HAFİF VE ORTA DERECEDE

Öte yandan, açıklamada aşının yan etkilerinin çoğunlukla hafif ve orta derecede olduğu ve hızla ortadan kalktığı aktarıldı.

Aşılananların yüzde 2'sinden fazlasını etkileyen tek ciddi yan etki, ikinci dozdan sonra alıcıların yüzde 3,7'sini etkileyen yorgunluk olduğu ifade edildi.

1.3 MİLYAR DOZ ÜRETİM HEDEFİ

Açıklamada, 2020'de aşıdan 50 milyon doz, 2021'in sonuna kadarsa 1.3 milyar doz üretilmesinin planlandığı ifade edildi.

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