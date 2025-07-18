Piers Morgan, Yahudi yerleşimcilerin liderini sıkıştırdı: Ölen çocukları umursamıyorsunuz

Aşırı sağcı İsrailli yerleşimci lider Daniella Weiss, gazeteci Piers Morgan ile yaptığı röportajda, Gazze’de hayatını kaybeden Filistinli çocuklarla ilgili sorular karşısında gergin anlar yaşadı.

“Yerleşimci hareketinin vaftiz annesi” olarak anılan Weiss, 7 Ekim’den bu yana öldürülen 20 binden fazla Filistinli çocukla ilgili yöneltilen sorulardan kaçındı; bunun yerine Filistinli ebeveynleri, çocuklarına “Yahudi nefreti” aşılamakla suçladı.

SÜREKLİ KAÇAKAM YANITLAR VERDİ

Piers Morgan’ın defalarca tekrarladığı “Bu ölümler hakkında ne hissediyorsunuz?” sorusuna doğrudan cevap vermeyen Weiss, meseleyi İsrail’e yönelik saldırılar ve Filistinli çocukların eğitimine çekerek, “Ebeveynler çocuklarına Yahudilerden nefret etmeyi ve onları öldürmeyi öğretmemeli.” ifadelerini kullandı.

Weiss, Filistinli çocukların ölümüyle ilgili kişisel duygularını dile getirmekten kaçınarak, “Araplar, Gazzeliler, Ürdünlüler, Suriyeliler... Çocuklarını nasıl yetiştirdiklerine çok dikkat etmeli” dedi. Morgan’ın, “Hiçbir şey hissetmiyor musunuz?” sorusu üzerine ise, “7 Ekim’deki katliamdan sonra yaşananlar hakkında söyleyecek çok şeyim var.” cevabını verdi.

"ÖLEN ÇOCUKLAR ZERRE UMURUNUZDA DEĞİL"

Weiss’ın empati göstermemesi üzerine Piers Morgan, sert tepki gösterdi:

“Ölen Filistinli çocukları umursamıyorsunuz. En küçük bir sempati ya da üzüntü bile ifade edemiyorsunuz.”

Weiss ise bu eleştirilere karşılık olarak Morgan’ı gazetecilik sorumluluğunu yerine getirmemekle suçladı. Morgan, bu yanıt karşısında “Zerre kadar umurunuzda değil, değil mi?” diyerek eleştirisini sürdürdü.

"FİLİSTİN'İ TAMAMEN ELE GEÇİRME HEDEFİNDESİNİZ"

Gerilim tırmandığında Morgan, Weiss’ı şu sözlerle suçladı:

Siz sadece Filistinlilerin tamamen ortadan kalkmasını istiyorsunuz. Batı Şeria ve Gazze’yi tamamen ele geçirme hedefindesiniz. Kaç kişinin öldüğü umurunuzda bile değil.

Weiss ise bu suçlamalara, “Kararı izleyiciler verecek.” diyerek yanıt verdi.