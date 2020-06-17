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    PKK'lıların protestosu Johnson'a kaza yaptırdı

    İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, makam aracıyla geçtiği sırada PKK'lı protestocuların yola atlaması nedeniyle kaza geçirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 17.06.2020 - 18:34
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    PKK'lıların protestosu Johnson'a kaza yaptırdı

    İngiltere'de toplanan bir grup PKK'lı terörist, Türkiye'nin Kuzey Irak'taki terör yuvalarını yok etmek için başlattığı operasyonları protesto etti.

    PKK'lıların protestosu Boris'e kaza yaptırdı VİDEO

    PKK'LILAR JOHNSON'IN YOLUNA ATLADI

    Türkiye alehine sloganlar atan PKK'lılar, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentodan çıkış yaptığı sırada yola atladı.

    MAKAM ARACI KAZA YAPTI

    Protestocuların yola atlamasıyla fren yapan Johnson'ın içinde bulunduğu makam aracına, arkadan gelen güvenlik ekibini taşıyan zırhlı araç çarptı.

    Yola atlayan protestocunun gözaltına alındığı açıklanırken, kazada yaralanan olmadığı bildirildi.

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