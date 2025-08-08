PKK/YPG'den Haseke'de 'ademimerkeziyetçi' devlet konferansı

Suriye'nin işgali altındaki Haseke ilinde, PKK/YPG'nin Suriye'deki silahlı kanadı SDG tarafından "çoğulcu ve ademimerkeziyetçi" bir devlet talebiyle düzenlenen sözde konferansa Şam yönetimi sert tepki gösterdi. Yönetim, bu toplantının SDG'nin müzakere sürecine ciddiyetle yaklaşmadığını kanıtladığını belirtti.

"ADEMİMERKEZİYETÇİ ANAYASA" ÇAĞRISI

“Bileşenlerin Tutum Birliği” adı verilen konferansta, etnik, dini ve kültürel çeşitliliği garanti altına alan ademimerkeziyetçi bir anayasa çağrısı yapıldı. Etkinlikte, SDG’nin siyasi temsilcisi İlham Ahmed, Kürt dini lider Mürşid Maşuk Haznevi, bölgedeki aşiret ve dini toplulukların önemli isimleri yer aldı. Haznevi, babası Maşuk Haznevi’nin Esed rejimi tarafından işkenceyle öldürülmesinin ardından Norveç’te yaşamış, devrim sonrası Suriye’ye dönerek SDG yanlısı vaazlar vermesiyle biliniyor.

DÜRZİ LİDER DE KATILDI

Konferansa Dürzi lider Hikmet el-Hecri ve Alevi Yüksek Meclisi Başkanı Gazal Gazal da video konferansla katıldı. Hecri, Dürzi toplumu olarak Arap, Kürt, Ezidi, Türkmen ve diğer halklarla birlik içinde olduklarını vurgulayarak, bölgenin zengin çeşitliliğinin bir tehdit değil, birlik ve güç kaynağı olduğunu ifade etti. Gazal ve Haznevi ise konuşmalarında ademimerkeziyetçi devlet taleplerini yineledi.

Konferans sonuç bildirisinde bu yönetim modelinin kurulması istendi.

ŞAM YÖNETİMİ: "SDG MÜZAKEREDE SAMİMİ DEĞİL"

Şam yönetiminden ismini açıklamayan bir yetkili, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, söz konusu konferansın SDG’nin müzakere sürecine samimi yaklaşmadığını ortaya koyduğunu söyledi. Yetkili, bunun tehlikeli bir tırmanış olduğunu ve müzakereleri olumsuz etkileyeceğini belirterek, 10 Mart Anlaşması’nın uygulanmasına yönelik ciddi teklif gelmediği takdirde Paris’teki bir sonraki müzakere turunun iptalinin de dahil olduğu seçeneklerin değerlendirileceğini kaydetti.

Hatırlanacağı üzere, Suriye hükümeti ile SDG arasında ülkenin kuzeydoğusunun entegrasyonuna dair 10 Mart’ta bir mutabakat imzalanmıştı. Suriye Dışişleri Bakanlığı, bu anlaşmanın tam uygulanması için Paris’te kısa sürede yeni istişare görüşmelerinin yapılacağını duyurmuştu.