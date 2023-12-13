Polonya'da, Yahudilerin 'Işık Bayramı' olarak da bilinen Hanuka Bayramı kapsamında etkinlik düzenlendi.
Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejm'de mumlar yakıldı.
Mumlara, aşırı sağcı Konfederasyon Partisi milletvekili Grzegorz Braun tarafından müdahale edildi.
Mumları tüple söndürdü
Braun, Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejm'de Hanuka menorasındaki (8 günlük Yahudi bayramı Hanuka boyunca yakılan bir şamdan) mumları yangın söndürücü ile söndürdü.
Eline yangın söndürücü tüp alarak şamdana doğru yürüyen Braun, mumlara köpük püskürttü.
Oturumdan ihraç edildi
Sejm Başkanı Szymon Holownia, Braun'u mevcut oturumdan ihraç etti. Donald Tusk hükümetinin güven oylamasına sunulacağı oturuma da ara verildi.
Holownia, ayrıca Braun'un davranışına karşı bir önergenin savcılığa gönderileceğini ve milletvekilinin dini bir töreni engellediğinin bildirileceğini söyledi.
Maaşında kesinti yapılacak
Sejm Başkanlık Divanı, Braun'a 3 ay süreyle maaşının yarısının ve 6 ay süreyle de tüm harcırahının kesilmesi cezasını verdi.
Başkanlık Divanı, Sejm Ofisi'ne savcılığa başvuruda bulunma yetkisi verdi.
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