Polonya'da sıcak hava balonu apartmana çarptı: 1 ölü

Polonya'da korkutan kaza...

Ülkenin batısında yer alan Zielona Gora kentinde, sıcak hava balonu kontrolden çıkarak bir apartmana çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle balonun sepetinden fırlayarak binanın çatısına düşen 28 yaşındaki pilot Jagoda Gancarek'ın, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hayatını kaybeden Gancarek'in, Polonya Kadınlar Balon Şampiyonası'nda birinciliği bulunan deneyimli bir pilot ve eğitmen olduğu öğrenildi.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazada balonda bulunan diğer 2 kadın yolcu ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kazanın nedenine ilişkin yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı aktarıldı.