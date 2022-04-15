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    Prens Harry ve Megan Markle, Kraliçe Elizabeth'i ziyaret etti

    Çift, uzun bir aranın ardından Windsor Kalesi'ne giderek, İngiliz Kraliçe'yle görüştü.
    • 15.04.2022 - 13:31
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 13:33
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    Prens Harry ve Megan Markle, Kraliçe Elizabeth'i ziyaret etti

    İngiltere Kraliyet Ailesi'ne sürpriz bir ziyaret düzenlendi.

    2020 yılında Kraliyet'i terk eden Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle, uzun bir aradan sonra ilk kez Windsor Kalesi'nde İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'le bir araya geldi.

    İngiltere'ye sürpriz ziyaret

    Harry ve Markle'ın sözcüsü, çiftin Hollanda'nın Lahey kentindeki Invictus Games öncesinde İngiltere'ye yaptıkları ziyareti doğruladı.

    Sussex Dükü Harry ile eşi Meghan Markle'ın, Prens Charles ile de görüştükleri basına yansıdı. Görüşmeler, İngiltere basınında "Harry-Meghan çiftinden Kraliçe'ye zeytin dalı" şeklinde yorumlandı.

    Hollanda'da düzenlenecek etkinliğe katılacaklar

    Çiftin Kraliçe Elizabeth'e yaptığı ziyaret, Prens Harry'nin geçen ay başkent Londra'da dedesi Edinburgh Dükü Prens Philip için düzenlenen anma törenine katılmamasının ardından geldi.

    AA'nın haberine göre; Prens Harry ve eşi Megan Markle, Londra'ya yaptıkları ziyaretin ardından 16-22 Nisan'da Hollanda'da düzenlenecek Invictus Games'e katılmak üzere Lahey'e gidecek.

    Prens Harry ve Megan Markle, Kraliçe Elizabeth i ziyaret etti #1

    Harry-Meghan çifti, ABD'de yaşıyor

    Sussex Dükü Prens Harry ve eşi, Ocak 2020'de Kraliyet Ailesi'nden ayrıldıklarından bu yana İngiltere'de birlikte bulunmamıştı.

    Harry ve Meghan, Ocak 2020'de Kraliyet görevlerinden çekilerek, daha bağımsız bir hayat yaşamak ve İngiliz medyasından kaçmak için Güney Kalifornia'ya taşınmıştı.

    Prens Harry ve Megan Markle, Kraliçe Elizabeth i ziyaret etti #2


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