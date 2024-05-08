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Adana'da kızını taciz eden kişiyi sokak ortasında av tüfeğiyle öldürdü

Adana'da kızını taciz eden kişiyi sokak ortasında av tüfeğiyle öldürdü Adana’da bir baba, kızını taciz ettiğini iddia ettiği şahsı av tüfeğiyle öldürdü. Cinayeti işleyen şahıs kullandığı silah ile polise teslim oldu.