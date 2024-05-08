Adana'da kızını taciz eden kişiyi sokak ortasında av tüfeğiyle öldürdü

İHA
Adana'da Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi’nde, Mehmet. A. kızını taciz ettiği iddiasıyla Sarıçam Mahallesi'ndeki evinin önünde Arda Demir ile tartışmaya başladı.
Av tüfeğiyle vurdu
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet .A. evden av tüfeğini alarak Demir'e ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kurtarılamadı
Ağır yaralanan Demir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Teslim oldu
Olayın ardından kaçan Mehmet. A. cinayette kullandığı silah ile polise teslim oldu.
Demir’in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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