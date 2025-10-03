Prens William: Kral olduğumda monarşiyi değiştireceğim

Annesinin ölümünün ardından İngiltere tahtına yerleşen Kral Charles, uzun süredir kanserle savaşıyor.

Kral Charles'ın hasta olması, İngiltere kulislerinde Prens William için tahtın yakın olduğuna yönelik yorumlar yapılmasına neden oluyor.

Prens William ise tahta geçtikten sonra bir dizi değişim yapmaya hazırlanıyor.

"MONARŞİ'DE DEĞİŞİKLİK YAPACAĞIM"

İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William kral olduğunda monarşide değişiklik yapacağını söyledi ve saray kaynakları, bunun Prens William'ın şimdiye kadarki en açık sözlü röportajı olduğunu belirtti.

"GÜNDEMİMDE DEĞİŞİM VAR"

Prens William The Reluctant Traveller (Gönülsüz Seyyah) programı için Windsor'da aktör Eugene Levy ile konuştu.

Oyuncu, sohbette Prens William'a gelecekteki kral rolüyle ilgili bir soru sordu.

Prens buna, "Değişimin gündemimde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim" diyerek yanıt verdi ve şöyle devam etti:

"BUNDAN KORKMUYORUM"

"İyiye yönelik bir değişim. Ben bunu benimsiyorum, bu değişimden keyif alıyorum. Bundan korkmuyorum, beni heyecanlandıran şey bu; biraz olsun değişim yaratabilme fikri. Aşırı radikal değil, ama olması gerektiğini düşündüğüm değişimler."