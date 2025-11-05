Putin 97 yaşına kadar başkan olarak kalmayı planlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 97 yaşına kadar görevde kalmak istiyor...

Daily Star, araştırmacı gazeteci Ilya Davlyatchin'e atıfta bulunarak Putin'in yeni hedefini açıkladı.

Putin, Joseph Stalin'den sonra Kremlin'i en uzun süre yöneten lider olarak tarihe geçti ve iktidarı en az 25 yıl daha sürdürmeyi planlıyor.

OĞLU MU GÖREVE GELECEK

Planına göre, 97 yaşına geldiğinde ülkenin yönetimini oğlu İvan'a devredebilir.

Ivan şu anda 10 yaşında ve 2050'de 35 yaşında olacak.

"EN UZUN SÜRE HÜKÜM SÜREN SİYASİ FİGÜR"

2020'de Rusya Anayasası'ndaki değişikliklerin, Putin'in cumhurbaşkanlığı dönemlerini sıfıra eşitlemesine olanak sağladığını belirtmek gerekir. Bu, Putin'e 2036 yılına kadar resmen iktidarda kalma hakkı veriyor.

Gazeteci Davlyatchi, Putin'in bu niyetinin onu modern tarihteki en uzun süre hüküm süren siyasi figürler arasına eklediğini belirtti.

Bu durumda, Putin, Rusya tarihinde Ivan Grozniy'den sonra en uzun süre hüküm süren lider olacak.