Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü

İHA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkent Moskova’daki Kremlin Sarayı’nda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı ağırladı.

Putin, Abbas ile yaptığı görüşmede, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Kazan’da düzenlenen BRICS zirvesi marjında son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurguladı.

PUTİN: GAZZE ŞERİDİ KELİMENİN TAM ANLAMIYLA BİR İNSANİ KRİZ YAŞIYOR

Putin geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yapılan Rusya-Filistin görüşmelerine dikkat çekti.

"Rusya, Filistin ile ilişkilerine her zaman özel bir önem atfetmiştir. Halklarımız güçlü bir dostluk bağıyla birbirine bağlıdır ve 51 binden fazla insanın hayatına mal olan saldırıların trajik gelişimini derin bir empati ve kaygıyla takip ediyoruz. Batı Şeria’da da gerginlik artıyor. Gazze Şeridi kelimenin tam anlamıyla bir insani kriz yaşıyor"

PUTİN: RUSYA, FİLİSTİN’E YARDIMDA VE BARIŞ SÜRECİNDE KARARLI ADIMLAR ATIYOR

Rusya’nın Filistin halkının dostu olduğunu belirten Putin, yapılan yardımları hatırlattı.

"Rusya, barış sürecinin yeniden başlatılması yönünde tutarlı bir şekilde çaba göstermektedir. Rusya, düzenli yardım sağlamaya elinden gelenin en iyisini yapmaktadır. Geçtiğimiz yıl ihtiyaç sahiplerine 800 tondan fazla yardım gönderildi; bu yardımlar arasında gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemeleri yer aldı"

''İKİ HALK İÇİN İKİ DEVLET''

"Bölgede kalıcı barışın, ancak iki halk için iki devlet öngören ve evrensel olarak tanınan uluslararası hukuk temelinde sağlanabileceğine her zaman inandık. Rusya, insani erişimin sağlanması ve Orta Doğu barış sürecinin yeniden başlatılması yönünde tutarlı bir şekilde çaba göstermektedir"

"BİR FELAKETTEN SÖZ EDİYORUZ"

Putin, Gazze Şeridi’nde durumun giderek kötüleştiğini belirtti.

"Az önce de belirttiğim gibi, burada bir insani krizden, bir felaketten söz ediyoruz ve elbette bu durum, Gazze Şeridi’ne insani yardımların, temel ihtiyaç malzemelerinin ve elektriğin ulaştırılmasının yasaklanması yönündeki kararlarla daha da kötüleşmektedir. Bu, özellikle ciddi bir endişe kaynağıdır. Bu yılın başlarında Gazze Şeridi için varılan ateşkes anlaşması da sabote edildi ve gerginlik tırmanmaya devam ediyor"

''RUSYA’NIN, BAŞKENTİ DOĞU KUDÜS OLAN BİR FİLİSTİN DEVLETİ KURULMASINI SAVUNDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ''

Mahmud Abbas ise, Putin’e Filistin meselesine yönelik yaklaşımı ve tutumu ile Rusya’nın siyasi, ekonomik ve diğer alanlardaki desteği dolayısıyla teşekkür etti.

"Rusya'nın her zaman adaleti desteklediğini ve uluslararası hukuk temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmasını savunduğunu çok iyi biliyoruz. Filistin halkı, yalnızca uluslararası hukukun öngördüğü haklarını talep ediyor ve bu hakların uygulanmasını istiyor. Biz her zaman diğer taraflara da uluslararası hukuka uyulması gerektiğini söylüyoruz. Bu bizim için son derece önemli"

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Rusya’nın yakın dönemde sağladığı yardımlar için teşekkür etti.

''Buna insani yardımlar ve sağlanan 30 bin ton buğday da dahildir. Gazze Şeridi'nde gıda, elektrik ve tüm diğer temel ihtiyaç maddelerinin büyük ölçüde eksik olduğu bu dönemde, insani yardımların ulaştırılmasının önemine de dikkat çekmek isteriz. Gazze’de 51 bin insan hayatını kaybetti, çok daha fazlası yaralandı. Gazze Şeridi’ndeki durum son derece kötü.''

"FİLİSTİNLİLERİN FİLİSTİN DIŞINA SÜRÜLMESİNE KESİN OLARAK KARŞIYIZ"

Abbas, siyasi destek konusunda Rusya’nın tutumunun farkında olduklarını dile getirdi.

"Bu tutumları memnuniyetle karşılıyoruz. Şu anda askeri durum, ateşkes meselesi gibi konular bağlamında çok zor zamanlardan geçiyoruz. Bu durum hem Batı Şeria’yı hem de Gazze’yi ilgilendiriyor. Biz ateşkesin sağlanmasını ve insani meselelerin çözümünü istiyoruz. Ve başka çok önemli bir konu daha var: tıpkı Başkan Trump’ın zamanında söylediği gibi Filistinlilerin Filistin dışına sürülmesine kesin olarak karşıyız. Gazze Şeridi'nde bir ‘Ortadoğu Rivierası’ kurulmasını istemiyoruz. Bu plan bizim için kabul edilemez; bu yüzden reddettik ve kabul etmemiz de mümkün değildir"

GAZZE'DE ABD YÖNETİMİ

Abbas, Gazze’de bir ABD yönetimi kurulması fikrini de duyduklarını söyledi.