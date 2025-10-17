Putin, Trump ile görüşmenin ardından Güvenlik Konseyi'ni topladı

- Putin, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Rusya Güvenlik Konseyi'ni topladı.
- Trump, Putin ile Budapeşte'de buluşacaklarını açıkladı.
- Kremlin Danışmanı Uşakov, görüşme detaylarının Konsey üyeleriyle paylaşıldığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün akşam yaklaşık 2,5 saat telefonda görüştü.
Görüşme sonunda açıklama yapan Trump, Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya geleceklerini açıkladı.
"GÖRÜŞMENİN HEMEN ARDINDAN GÜVENLİK KONSEYİ'Nİ TOPLADI"
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Putin'in dün akşam Trump ile telefonda görüştüğünü hatırlattı.
Uşakov, "Görüşmenin hemen ardından Putin, Güvenlik Konseyi daimi üyelerini Kremlin'de toplayarak, Amerikalı mevkidaşıyla yaptığı görüş alışverişi hakkında ayrıntılı bilgi verdi." ifadesini kullandı.