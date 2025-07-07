Putin, Ulaştırma Bakanı Starovoit'i görevden aldı: Saatler sonra evinde ölü bulundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah imzaladığı başkanlık kararnamesiyle Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit'i görevden aldı.

Putin, bir yıl kadar süre önce göreve getirilen Starovoit’in yerine ise şubat ayından bu yana Ulaştırma Bakan Yardımcılığı yapan Andrey Nikitin’i Ulaştırma Bakanvekili olarak görevlendirdi.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, Starovoyt’un, Moskova’daki kendine ait otomobilde cansız bedeninin bulunduğu belirtildi.

İlk belirlemelere göre, vücudunda kurşun izlerine rastlanan Starovoyt’un intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğuna işaret edilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturma açıldığı kaydedildi.

İNTİHAR İHTİMALİ

Reuters'ın haberinde, 'Izvestiya haber ajansının bir kaynağa dayanarak pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre kendini vurdu' ifadeleri yer aldı.

Sosyal medyada pek çok kişi 'İntihar mı cinayet mi?' sorusunu yöneltti.